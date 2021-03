Eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden: Mit inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung kann das kulturelle Leben in der Stadt langsam wieder etwas hochgefahren werden.

Das Wilhelm-Fabry-Museum öffnet schon am Samstag, 13. März 2021, seine Türen für Besucher. Die Ausstellung "Kunst heilt" des Kölner Bananensprayer Thomas Baumgärtel wurde aktuell bis zum 30. Mai verlängert.

Allerdings ist eine Voranmeldung notwendig, per e-Mail: wilhelm-fabry-museum@hilden,de oder telefonisch Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr unter 0152 3785 4269.

Das Stadtarchiv kann Nutzer ab Dienstag, 16. März, zu den bekannten Öffnungszeiten wieder empfangen. Auch hier ist eine Voranmeldung per Telefon unter 02103-72352 oder 72354 sowie per e-Mail stadtarchiv@hilden.de erforderlich.

Auch in der Musikschule findet der Einzel- und Kleingruppenunterricht seit Montag wieder in Präsenz statt. Die Elementare Musikerziehung sowie die Proben der Ensembles müssen leider weiterhin ausfallen. Das Sekretariat der Musikschule ist zu den bekannten Zeiten unter 02103-72256 erreichbar.

Da die Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung in der Stadtbücherei noch nicht erfüllt werden können, wird vorerst auf eine Öffnung für Publikumsverkehr verzichtet. Der bewährte Abholservice wird fortgesetzt.

Bis zu zehn Medien können per e-Mail bestellt werden und an einem individuell vereinbarten Termin abgeholt werden. Die digitalen Angebote der Onleihe und BibnetPress stehen weiterhin zur Verfügung. Das Team der Stadtbücherei ist für Fragen dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter 02103-72300 und per e-Mail stadtbuecherei@hilden.de erreichbar.

Die Öffnungstermine für die Ausstellung - "Coco und das Blaue" von Roman Kochanski im Kunstraum Gewerbepark-Süd und "Das Leben in der Linie" von Ana López-Montes in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus werden noch bekannt gegeben.