DIE NEUEN ZEIGEN SICH … so lautet der Titel einer neuen Kunstausstellung im Haus Hildener Künstler - H6. 12 neue Mitglieder des H6 freuen sich, diese Ausstellung am Donnerstag, dem 30. Januar, um 18.30 Uhr, mit einer Vernissage zu eröffnen.

Dazu laden sie alle Neugierigen und Kunstinteressierten Menschen aus der Umgebung herzlich ein.

Die Ausstellung kann vom 30.01. 2010 bis zum 02.02.2020 besucht werden und ist DO ab 18.30 - FR 15.00 bis 19.00 - SA 14 .00 bis 19.00 - SO 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.



Der Verein gibt jedes Jahr den neuen Mitgliedern des H6 die Möglichkeit sich in einer selbst organisierten Ausstellung dem Verein und interessierten Besuchern zu präsentieren.

Dieses Mal präsentieren sich die Künstler in 12 "Kunstinseln".....

Was sind Kunstinseln? Lassen sie sich überraschen und kommen Sie die Ausstellung besuchen , um genau das herauszufinden und sich von Formen und Farben in eine andere Welt entführen zu lassen.

Ein großes Spektrum verschiedenster Kunstansätze erwartet das Publikum. Es wird garantiert eine spannende Ausstellung.

DIE NEUEN SIND:

Sven Allmendinger - Fotografie

Eva Bunker - Malerei

Heidi Evers - Malerei

Uschi Gehrling - Malerei

Birgit Göricke - Fotografie und Keramik

Anja Hühn - Malerei

Tanja Kühn - Malerei

Lena Lund - Malerei und Skulptur

Miffi - Malerei

Hilda Schulz - Fotografie

Uwe Schorn - Video

STAN - Malerei

Einladung zur Vernissage:

Donnerstag, 30.Januar 2020 um 18.30Uhr

Haus Hildener Künstler H6, Hofstrasse 6, 40723 Hilden