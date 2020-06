Der Musiker und Extremsportler Joey Kelly präsentiert sein Programm „Abenteuer Leben“ am 26. Juni im Hildener Autokino.



Er reist an die abgelegensten Orte, um an den härtesten Ultra-Wettkämpfen der Welt teilzunehmen, absolviert über 50 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons und neun Wüstenläufe. Beim „Race Across America“ durchquert er auf dem Fahrrad viermal die USA von der West- bis zur Ostküste. Innerhalb eines Jahres absolviert er erfolgreich acht „Ironman“-Triathlons – bis heute ein ungebrochener Rekord.

Mann der Extreme

Kelly ist ein Mann der Extreme, er kennt und sucht sie. Auf seiner diesjährigen Sommer-Vortragstour „Abenteuer Leben“ schildert der Musiker und Extremsportler spannende und faszinierende Erlebnisse aus seinem abenteuerreichen Leben.

Am Freitag, 26. Juni, macht Kelly auf Einladung des „Salon Knallenfalls“ auch Station im Autokino Hilden.Mit „Abenteuer Leben“ präsentiert er einen Multivisionsvortrag voller motivierender Geschichten aus seinem von Herausforderungen geprägten Leben. Darüber hinaus gewährt er bislang kaum bekannte Einblicke in die Geschichte der Kelly Family, als deren Mitglied er in den 90er-Jahren weltberühmt wurde. In einem ausführlichen Kapitel seines Vortrags präsentiert er wenig bekannte Fotos und Videos aus der Zeit vor dem Durchbruch, als die Eltern noch lebten und die ganze Familie den Lebensunterhalt mit Straßenmusik bestritt.

Sport bestimmt sein Leben

Anfangs als Ausgleich gedacht, veränderte der Sport mit der Zeit sein Leben. Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung steckte sich Kelly immer höhere Ziele.

Ein Wettlauf zum Südpol? 100 Jahre nach dem legendären Wettkampf zwischen den Scott und Amundsen macht sich Kelly im Winter 2010/2011 mit Markus Lanz auf, um in zehn dramatischen Tagen bei Temperaturen von bis zu -40 Graddie Strecke von 400 Kilometern bis zum Südpol zurückzulegen.

Mehrfach durchläuft er Deutschland von Wilhelmshaven bis zur 2.962 Meter hohen Zugspitze und von Warnemünde bis zur Zugspitze. Für sein jüngstes Abenteuer brach Joey gemeinsam mit seinem 19-jährigen Sohn Luke 2019 zu einem besonderen Roadtrip auf: In einem alten VW-Bulli reisten die beiden ohne Geld für Benzin durch zehn Länder von Berlin nach Peking. Gemeinsam berichtete Vater und Sohn von den Herausforderungen auf der 13.000 Kilometer langen Strecke und wie sie in dem über 50 Jahre alten VW-Bus nach 27 Tagen tatsächlich ihr Ziel erreichten.

Infos kompakt



Beginn 20.30 Uhr am Freitag, 26. Juni. Einlass ab: 19.45 Uhr. Tickets gibt es für 45 Euro pro Auto inklusive zwei Personen plus VVK-Gebühren. Jede weitere Person pro Auto bezahlt 15 Euro. Pro Auto können maximal vier Personen aus zwei Haushalten an der Veranstaltung teilnehmen. Unter www.autokino-hilden.de gibt es weitere Informationen zu Tickets, Snacks sowie den aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln. Tickets gibt es auch bei Eventim sowie bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen in der Region.

Verlosung

Der Wochen-Anzeiger verlost für die Veranstaltung ein PKW-Ticket für vier Personen. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Joey Kelly“, einem vollständigen Namen und dem Nummerschild des Autos, mit dem angereist wird, an: redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de. Einsendeschluss ist Montag, 22. Juni, 17 Uhr. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.