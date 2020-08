Vergangenen Mittwoch begann auch in der Musikschule, Gerresheimer Straße 20, das neue Schuljahr. Nachdem der Instrumental- und Gesangsunterricht vor den Ferien noch teilweise in Form von Online-Unterricht stattfinden musste, ist es nun gelungen, den Unterricht auf die Räume im Musikschulgebäude so zu verteilen, dass die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln für den Instrumental- und Gesangsunterricht überall eingehalten werden können. Nach wie vor gilt das bereits vor den Ferien eingeführte Hygienekonzept der Musikschule, das unter anderem den Zugang durch den Seiteneingang, Verlassen des Gebäudes durch den Hintereingang sowie Maskenpflicht im gesamten Gebäude außerhalb der Unterrichtsräume beinhaltet.

Schmerzlich vermisst haben die Mitglieder der zahlreichen Ensembles und Orchester der Musikschule in den letzten Monaten auch das gemeinsame Musizieren. Nach und nach und unter besonderen Bedingungen werden nun auch die Proben im Ensemblebereich wieder aufgenommen werden können. Auch hierbei sind selbstverständlich die Abstandsregeln zu beachten, wodurch insbesondere die großen Orchester bis auf weiteres nur in kleineren Gruppen und/oder in ungewohnter Aufstellung werden proben können.

Nachdem in den letzten Monaten die geplanten Konzerte und Auftritte der Ensembles ausfallen mussten, können nun neue Konzertprogramme erarbeitet werden. Auch wenn das große Ensemblekonzert der Musikschule in der Vorweihnachtszeit voraussichtlich nicht in gewohnter Form stattfinden wird können, ist doch auf jeden Fall geplant, dass sich die Ensembles spätestens am 13. Dezember auch wieder öffentlich präsentieren werden.

Auch die Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, die seit Mitte März vollständig ausfallen musste, kann nun wieder starten. In Abstimmung mit den einzelnen Einrichtungen werden die pädagogischen Fachkräfte der Musikschule das Angebot wieder regelmäßig in den verschiedenen Kindertagestätten durchführen. Auch neue Gruppen können wieder eingerichtet werden. Die Piccolini- und Bambini-Kurse für die Kleinsten in der Musikschule starten etwas später.

Für weitere Fragen ist das Sekretariat der Musikschule unter der Telefonnummer (02103) 72250 erreichbar. Weitere Informationen sind auch unter www.hilden.de/musikschule zu finden.