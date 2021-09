In absehbarer Zukunft zwingen Naturkatastrophen und Ressourcenknappheit unsere Gesellschaft zum Verzehr von Insekten. Hochwertige Proteine und ungesättigte Fettsäuren machen sie zum idealen Hauptnahrungsmittel - und besondere Molekülverbindungen garantieren neue Antibiotika-Medikamente. Im Kunstraum Gewerbepark-Süd in Hilden schlüpfen die Betrachter mit der Virtual-Reality-Brille in den Kopf der Insekten und erleben das Heilsversprechen von der anderen Seite: Klaffende Menschenmünder und überfüllte Zuchtstationen.



Daher setzen sich die Insekten für den Verzehr von Walfischen ein. Wieso sollte ein einzelner Wal mehr wert sein als eine Milliarde freundlicher Käfer?

In ihrer faszinierenden und irritierenden Werkschau „Power Plants“ (deutsch "Kraftwerke"), die vom 17. Oktober bis zum 12. Dezember 2021 im Kunstraum Gewerbepark-Süd (Hofstraße 64) in Hilden gezeigt wird, präsentiert das Berliner Kollektiv kennedy+swan Video- und Virtual Reality-Arbeiten.

Die Besucher der Ausstellung erwartet damit eine neue interaktive Seherfahrung. Hauptthema dieser utopischen Szenarien: Die Zukunft der Evolution und ihre Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Menschen.

Die Vernissage

Die Vernissage findet am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr statt. Die einführenden Worte spricht die Medien- und Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Utopistin Dr. Pamela Geldmacher. Die Begrüßungsrede hält Bürgermeister Dr. Claus Pommer. Für den musikalischen Rahmen sorgen Zoran Velinov & Eela Soley mit elektronischen Improvisationen.

Die Öffnungszeiten des Kunstraumes Gewerbepark-Süd (Hofstraße 64 in Hilden) sind: Dienstag bis Freitag: 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 16 Uhr.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gelten die gültigen Regelungen der Corona-Schutzverordnung NRW für den Tag des Ausstellungsbesuches.

Über die Ausstellung

Erstmalig werden fünf verschiedene Serien von kennedy+swan zu sehen sein - ein Querschnitt durch den visionären Kosmos des Kollektivs, der aufzeigt, dass Tiere, Menschen und Pflanzen miteinander in Beziehung stehen.

„Durch die Auseinandersetzung mit unserem Lebensraum entstehen neue Denkräume, etwa über menschliche Ernährung, die uns der Zukunft, die hier und jetzt beginnt, ein Stück näherbringt“, so kennedy+swan.

Ihre Zukunftsvisionen transportiert das Duo auf intermediale Weise, in 3D-Animationen, Zeichnungen, Modellen und Rauminstallationen. Dabei geht es um die Zukunft der Evolution, die noch nicht abgeschlossen ist. Und um Fragen wie: Unterschätzt die Menschheit die Natur? Sollten wir mehr auf Flora und Fauna hören? Inwiefern sind Pflanzen intelligenter als Menschen? Diese Fragen thematisiert auch die Augmented-Reality-Arbeit „A Closed Mouth Gathers No Feet“.

Globale Ernährungsumstellung

Die zehnteilige Aquarell-Serie spielt mit dem Gedanken einer globalen Ernährungsumstellung. Durch Augmented Reality-Inhalte werden die Arbeiten um eine zeitliche Ebene erweitert. Scannt man die Motive mit einer Smartphonekamera, erscheinen auf dem Screen Zusatzinfos, Animationen und interaktive Elemente. Die Utopie bleibt nicht nur Abbildung, sondern erwacht zum Leben. Wie bereitet man Heuschrecken in Bierteig zu? Was passiert, wenn die Insektenfarmen nicht dichthalten? Und können Käfer die Zukunft vorhersagen?

Weitere Infos: https://www.kennedyswan.com/a-closed-mouth-gathers-no-feet

kennedy+swan



kennedy+swan (gegründet 2013) umfasst die kollaborativen Arbeiten der Künstler Bianca Kennedy und Swan Collective.

Zusammen schaffen sie Video- und Virtual Reality-Arbeiten, die sich mit der Zukunft der Evolution und deren Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Menschen beschäftigen.

Beide studierten an der Akademie der Bildenden Künste in München und der Athens School of Fine Art und erhielten das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt, unter anderem auf der Lyon Biennale, im CCBB Rio de Janeiro, im Museum der bildenden Künste in Leipzig, beim LOOP Festival Barcelona und beim Sundance Film Festival. Sie leben und arbeiten in Berlin.

Mehr Infos: http://www.kennedyswan.com