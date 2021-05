Kleine Morde - daheim und unterwegs: Ach, es ist so schnell passiert – ob in der Ferne oder vor der eigenen Haustür: Gemordet wird immer - und das auf vielfältigste Art und Weise. Zum Beispiel musikalisch in rabenschwarz-lustigen Krimisongs. Und literarisch, in Kurzkrimis von schwarzhumorig bis ganz schön spannend! Die Krimi-Autorin und Musik-Kabarettistin Jutta Wilbertz liest am Freitag, 28. Mai, in der Stadtbücherei Hilden ihre Krimis und singt mörderische Songs zur Ukulele.

Jutta Wilbertz studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und absolvierte zusätzlich eine Schauspiel- und Gesangsausbildung in Rom und Köln. Sie schreibt Kurzkrimis, Bühnenprogramme, Rätselkrimis (Fang den Mörder), deutsche Chansons, humoristische Glossen und ist in zahlreichen Anthologien vertreten. Regelmäßige Auftritte mit ihrem Musik-Kabarett-Duo Wilbertz & Kunz und musikalischen Krimilesungen stehen ebenfalls auf ihrem Programm. Außerdem ist sie Mitglied im Autorinnenverband „Die Mörderischen Schwestern“ und im „Syndikat“.

Die Lesung wird am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr als Livestream über den YouTube-Kanal der Stadtbücherei Hilden angeboten. Das Projekt wird gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Beauftragten für Kultur und Medien durch den Verein des Deutschen Literaturfonds.