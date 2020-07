Ferienfreizeit in Corona-Zeiten- in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Im Corona Sommer gibt´s keine typischen Ferienfreizeiten wie wir es gewohnt waren.Das ist super schade !

Anfangs wurden Veranstaltungen aller Art komplett abgesagt, mittlerweile ist es wieder möglich im kleineren Kreise Feste zu feiern oder an anderen Aktivitäten teilzunehmen.Wir die indianische Interessengemeinschaft kommen gerne zu Ihrer Veranstaltung und entführen Sie in die Welt des wilden Westens. Weitab vom Hollywoodklischee jedoch realitätsnah vermitteln wir Ihnen das Leben, die Sitten und Gebräuche der Nordamerikanischen Indianer.In historischer Tracht zeigen wir stammesübliche Tänze und Gebrauchsgegenstände (Waffen,Bekleidungen,Tierfelle zum anfassen usw.)in einer Ausstellung.Wir besuchen Schulen,Kindergärten,Betriebs-oder Straßenfeste private Veranstaltungen wie Geburtstage,Hochzeiten oder Jubiläen (im kleinen Kreise) unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften.Weitere informationen bei interesse finden Sie auf unserer Webseite:https://iyuptala.de.tl oder per email an iyuptalafriends@t-online.de