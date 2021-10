Zum Figurentheater „Hexe Lilli zaubert“ laden das Familienbüro Stellwerk und das Area 51 am Sonntag, 24. Oktober, um 11.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Area 51, Furtwänglerstraße 2b in Hilden, ein. Für kleine und große Gäste ab drei Jahren erzählt das Duo „Wodo Puppenspiel“ mit handgefertigten Marionetten diese tolle Geschichte von Hexe Lilli - ein turbulentes Spiel in offener Spielweise mit mehrere Figurenarten.

Zum Inhalt: Die zerstreute Hexe Surulunda Knorx vergisst ihr Hexenbuch im Kinderzimmer des

Grundschulkindes Lilli. Diese hofft, ihre Hausaufgaben mit Hexerei erledigen zu können. Doch

stattdessen verzaubert sie ständig ihren etwas nervigen jüngeren Bruder Leon. Plötzlich hat der

Hasenohren. Und Leon findet das auch noch lustig. Doch was wird Mama dazu sagen? Für Lilli

beginnt ein spannender Wettlauf mit der Zeit, denn Leon soll wieder Leon sein, bevor Mama

kommt.

Buchreihe und Tickets

„Hexe Lilli“ ist eine sehr erfolgreiche Buchreihe von Knister. Das Buch „Hexe Lilli zaubert Hausaufgaben“ richtet sich an Erstleser. Tickets gibt es ab sofort bei Neanderticket. Es gilt die 3G-Regel, es werden feste Plätze zugewiesen.