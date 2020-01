Der Humo Deva 2019 Wettbewerb in der Stadt Deva in Rumänien ist bei Cartoonisten weltweit beliebt.

Der Hildener Künstler Jan Michaelis bekennt stolz: „Ich bin zum Dritten Mal in Folge dabei. Diesmal sogar mit zwei Beiträgen.“

Facebook-Karikaktur kommt an

Das Blatt „Facebook killing media“ zeigt das Facebooklogo als Waffe in der Facebook-gefällt-mir-Hand am Abzug und eine verschossene Patrone. Das zweite Blatt zeigt Heinrich Heine mit Büchern im Kopf, die ein Zensor findet, indem er hinter das Gesicht von Heine guckt. Jan Michaelis ist Mitglied des Haus Hildener Künstler. Im Jahr 2016 nahm er an der Sommerakademie für komische Kunst in Kassel teil. Er ist Mitglied der Cartoonlobby und der Rheinischen Humorverwaltung. „Die Rumänen nehmen nicht einfach alles, auch ich bin nur mit zwei von fünf eingereichten Cartoons durchgekommen“, sagt der Zeichner. Mehr Infos sind unter www.bestcartoons.net zu finden.