Keiner hätte sich erträumen lassen das so ein Virus derartige Ausmaße annimmt.Geschäfte,Restaurants,Schulen,Kindergärten usw. bleiben geschlossen,Aktivitäten werden zurückgefahren bzw. ganz eingestellt.Soziale Kontakte werden eingeschränkt.All das ist aber notwenig zum Schutze Aller Bürgerinnen und Bürger.Wir müssen uns in Geduld üben,lieber etwas länger die vorgegebenen Maßnahmen ertragen als später das Nachsehen haben.Wenn wir diese Krise überwunden haben und alles wieder im Normalmodus stattfindet,dann sind wir auch wieder für Sie da.Auf Anfrage besuchen wir dann Veranstaltungen aller Art,Schulen und Kindergärten und zeigen Ihnen historische indianische Tänze in historischer Tracht,desweiteren präsentieren wir eine Ausstellung historischer Gegenstände.Wir machen Geschichte lebendig,Geschichte zum greifen und begreifen.Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: https://iyuptala.de.tl ,wir wünschen Allen Lesern alles Gute und bleiben Sie Gesund !