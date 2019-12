„Ein Raum für Kunst“ heißt es an zehn Donnerstagen zwischen 17 und 18.30 Uhr im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, im Nebengebäude im ersten Obergeschoss. Kinder ab acht Jahren können hier malen und zeichnen lernen.

Der Kurs 3/2020 der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK startet am Donnerstag, 16. Januar. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Die Dozentin Sylke Jacobs malt und zeichnet mit den Kindern mit unterschiedlichen Materialien und Techniken, ob mit dem Bleistift oder dem Pinsel. Die Kinder entdecken den Umgang mit Form und Farbe. Mit spannenden Motiven, wie zum Beispiel Tieren, Gesichtern, Landschaften oder Bildern berühmter Künstler, können sie sich wie kleine Künstler fühlen. Die Kinder erhalten selbstverständlich die nötige Unterstützung.

Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Stadt Hilden unter www.hilden.de und dann im Untermenü "Kreativangebote" zu finden. Alternativ kann auch das ausgefüllte Anmeldeformular aus dem KuKuK Jahresprogramm an das Kulturamt der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, geschickt, an kukuk@hilden.de gemailt oder an (02103) 72239 gefaxt werden.