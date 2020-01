Am Sonntag, 5. Januar, gastiert Sub5 in der Hildener Erlöserkirche an der St. Konrad-Allee 76.



Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. In der a cappella Welt steht Sub5 für eine Band mit fünf individuellen Künstlern: Juliette Jacobsen (Sopran), Marlies Weymann (Mezzo-Sopran), Joël Besmehn (Alt), Jan-Marco Schäfer (Bariton) und Ole Backhaus (Bass).

Traditionelle Songs

Zu hören sind eigene Arrangements moderner und traditioneller Songs. Unterstützt durch sparsame Choreographien ist das Instrument „Stimme“ für die Besucher spürbar.

In ihrem Programm beweisen sich Sub5 als Botschafter im weihnachtlichen Spannungsfeld zwischen Besinnlichkeit, Traditionen und Coca-Cola-Kitsch. Wenn der Schnee leise rieselt, Maria durch einen Dornwald geht und dabei auf Frank Sinatra und Destiny’s Child trifft. Fühlt sich an wie Weihnachten.