Am kommenden Donnerstag, 24. September, wird auf dem Nove-Mesto-Platz das Corona-Mahnmal „It is like it is“ zu sehen sein. Der Künstler Dennis Josef Meseg hat mit seiner Installation aus 111 maskierten Schaufensterfiguren unter anderem bereits Halt in Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig gemacht. Nun wird „It is like it is“ für einen Tag in Hilden zu sehen sein.

Meseg ist für seine Installation für den „Creo Preis“ der Gesellschaft für Kreativität e. V. nominiert. Dieser Ehrenpreis wird an Personen oder Institutionen vergeben, die sich entweder durch eine besonders kreative Leistung oder durch nachhaltiges Handeln im Sinne der Satzung der Gesellschaft ausgezeichnet haben. Der Aufbau wird gegen 9 Uhr beginnen. Die Mannequins werden dann bis ca. 21 Uhr auf dem Nove-Mesto-Platz zu sehen sein.