Hilden. Die Gruppenausstellung „Meeresstille – Künstlerische Auseinandersetzung mit Leben und Werk eines Genies“ ist zurzeit im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a in Hilden zu sehen.

Präsentiert werden Werke von 13 Kunstschaffenden in Annäherung an den Komponisten Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). Im Rahmen der Ausstellung werden in den kommenden Wochen zwei Künstlerführungen stattfinden.

Die Termine für diese Führungen sind am Donnerstag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 7. November, um 12 Uhr. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Januar zu sehen. Das Museum ist dienstags, mittwochs und freitags von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Donnerstags sind die Öffnungszeiten von 15 Uhr bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 11 Uhr bis 17 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar bleibt das Museum geschlossen.

Die Führungen sind im regulären Eintrittspreis von 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, enthalten.

Für den Besuch der Ausstellung und der Veranstaltungen gilt die Coronaschutzverordnung NRW.