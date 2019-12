Die bewegende Geschichte der Comedian Harmonists wird in der Inszenierung von Lajos Wenzel von der Kammeroper Köln, am Donnerstag, 9. Januar um 20 Uhr, in der Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1, präsentiert. Es ist eine Veranstaltung aus der Theaterreihe B.



Gottfried Greiffenhagen schrieb 1997 den ersten Teil und 2005 den zweiten Teil des packenden musikalischen Schauspiels über das legendäre Sextett. Es entführt die Zuschauer mitten in das Berlin der "roaring twenties" und frühen 30er Jahre. Die neuen Arrangements der Ohrwürmer stammen von Franz Wittenbrink. Seit über 20 Jahren begeistern die mehr als 25 Hits der Comedian Harmonists das Publikum. Denn hinreißende Melodien treffen auf eine geniale Komik der Texte, die mit ausdrucksstarker Körpersprache und suggestiver Mimik vorgetragen werden.

Noch Karten erhältlich

Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro bis 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind im Derpart Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73 oder online über www.neanderticket.de zu bekommen. Die Eintrittskarten sind als Fahrausweis im VRR-Gebiet gültig. An der Abendkasse sind Karten eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich. Die Stadthalle ist barrierefrei zugänglich.