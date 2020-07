Wegen Corona müssen viele in diesem Jahr auf den den klassischen Sommeurlaub verzichten. Der Kreis Mettmann greift den Trend auf und will zeigen, wie schön die Heimat im Neanderland ist. Für jede Stadt wurden Werbeplakate mit einem originellen Spruch entworfen, die jetzt überall am Straßenrand stehen. So heißt es beispielsweise "Monheim statt Monaco", "Langenfeld statt Lissabon" und "Hilden statt Honolulu".

Malerische Panoramen erwandern, mit Kindern auf Abenteuertour gehen oder Kultur und Köstlichkeiten genießen – im Neanderland gibt es in diesem Sommer viel zu entdecken. Hier ein paar Beispiele. Ein kurzer Streifzug zwischen Wildblumen und Hofläden oder gleich auf mehreren Etappen einmal um den Kreis Mettmann: Der Neanderland-Steig mit seinen zahlreichen Entdeckerschleifen bietet vom gemütlichen Spaziergang bis zur anspruchsvollen Wandertour Naturerlebnisse für Anfänger und Sportler.

Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, radelt auf dem Panorama-Radweg Niederbergbahn rund 40 Kilometer über eine ehemalige Bahntrasse mit herrlichen Weitblicken von Viadukten.

Besondere Action auf dem Wasser gibt es in Langenfeld. Dort legen Besucher ihr Surfbrett auf der weltweit ersten stehenden Welle in einem See in Langenfeld-Berghausen auf.

Noch höher hinaus geht es nur im Waldkletterpark Velbert-Langenberg, wo Erwachsene und Kinder in Baumkronen-Parcours ihren Mut beweisen.

Quer durch das Gelände auf Schotterpisten und Sandpassagen führt die Offroad Land Rover Experience in Wülfrath.

Für Familien wird in Monheim mit der MonChronik-App die Stadt zum Outdoor-Museum. Eine virtuelle Gans führt humorvoll zu Geschichten und Geheimnissen im Ort.

Bunt geht es auf dem Abenteuerspielplatz in Hilden oder auf dem neuen Steinzeitspielplatz im Neandertal zu, und am Blauen See in Ratingen können Prinzessinnen und Prinzen Tiere im Märchenzoo erleben.

Neben Abenteuern bietet das neanderland auch Kultur, Genuss und Erholung. Das Neanderthal Museum in Mettmann spürt mit lebensechten Figuren der Menschheitsgeschichte nach und bei sommerlichem Wetter lässt es sich hervorragend auf den zahlreichen, öffentlichen Kunstpfaden wandeln.

Viele Bauernhöfe, Restaurants und Cafés machen mit schmackhaften Produkten aus dem Neanderland neugierig. Das Siegel „Typisch Neanderland“ verspricht authentisch regionalen Genuss.

Mehr Ideen für die Sommer- und Ferienzeit finden Interessierte auf www.monheim.de und www.neanderland.de.