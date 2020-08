Anlässlich des 50-jährigen Orgeljubiläums findet am Sonntag, 6. September, um 19 Uhr ein Festkonzert in der Reformationskirche Hilden, Alter Markt, mit Kantor Friedhelm Haverkamp statt.



Die Orgel mit dem erhaltenen barocken Vordergehäuse stammt von der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke und wurde im Jahre 1970 eingeweiht, zuletzt im Jahre 2016 um ein Register erweitert.

Es erklingen Werke von Bruhns, Bach, Laukvik und die große c-Moll-Sonate von Julius Reubke, wobei die ganze klangliche Vielfalt der Orgel zu hören sein wird.

Das erste Konzert am 4. September ist bereits ausgebucht, für den zweiten Termin am Sonntag, 6. September, sind aber noch einige Plätze frei. Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an dorothea.haverkamp@ekir.de vorher bei Dorothea Haverkamp anzumelden, da wegen der aktuellen Auflagen nur begrenzt Plätze zur Verfügung gestellt werden können. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.