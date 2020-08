Es ist noch kein Jahr her, da haben die Planungen für den Erweiterungsbau der Wilhelm-Busch-Schule an der Richrather Straße begonnen. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Planungen erstellt und das neue Gebäude gebaut. Pünktlich zum Schulstart wurde das Objekt nun an die Schule übergeben.

Die Grundschule Wilhelm-Busch im Hildener Süden hat ein neues Nebengebäude. Pünktlich zum Schulstart hat die Stadt Hilden den Bau an der Richrather Straße am Mittwoch, 5. August, abgenommen. „Wir konnten alle Arbeiten planmäßig abschließen“, berichtet Projektleiter Holger Kottenstein. „Gerade in den letzten Tagen, wenn alle Gewerke, vom Malerbetrieb über die Sanitärfachfirma bis zum Unternehmen für Aufzugsmontage, den Endspurt einlegen, bedarf es besonders viel Koordination!“ Bis zum 11. August wurden die Möbel geliefert und in dieser Woche die Einweihung gefeiert.

Jetzt haben die Klassen ‚Sonnenblumen‘, ‚Koalas‘ und ‚Elefanten‘ sowie die OGS die neuen Räumlichkeiten bezogen. Schulleiterin Tina Ritterbecks ist begeistert von der schnellen und guten Ausführung der Baumaßnahme: „Trotz des straffen Zeitplans hatten die Ansprechpartner vor Ort immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Schule!“ Das sei vor allem der engen ämterübergreifende Zusammenarbeit zu verdanken, unterstreicht Peter Palitza, Leiter der Gebäudewirtschaft: „Das Projekt in dieser kurzen Zeit in dieser Qualität abzuschließen, erfordert viel Teamarbeit. Besser konnte es nicht laufen.“

Das 40-jährige Gebäude, das bisher an dieser Stelle stand, musste nicht nur auf Grund seines Alters weichen. Es bot mit zwei Klassenräumen und WC-Anlagen auch zu wenig Platz. Mit dem Neubau sind nun vier Klassenräume, sanitäre Anlagen einschließlich behindertengerechtes WC, Garderoben und Lagerräume auf zwei Ebenen entstanden. Der Neubau ist barrierefrei, neben dem Treppenhaus verbindet ein Aufzug beide Etagen. Das Flachdach wurde begrünt. Die „smarte“ Haustechnik schafft mit moderner Regelungstechnik für Heizung, Lüftung und Licht ein optimales Lernumfeld und spart darüber noch viel Energie.

Insgesamt hat die Stadt Hilden rund 2,2 Millionen Euro für das Gebäude und die Außenflächen investiert.