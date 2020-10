Orgel- und Gitarrenmusik wird am Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr, in der Erlöserkirche, Sankt-Konrad-Allee 76b, zu hören sein.

Der junge Hildener Gitarrist Sören Golz ist einer der herausragenden deutschen Nachwuchskünstler auf seinem Instrument. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und steht am Ende seines Studiums jetzt kurz vor dem Konzertexamen – der schwersten und umfangreichsten Prüfung, die es im Hochschulbereich gibt.

Solowerke für Gitarre

und virtuose Musik

In Hilden ist er zu Gast in der Erlöserkirche. Erklingen werden am kommenden Freitag Solowerke für Gitarre und virtuose Musik, bei der Gitarrist Sören Golz sein ganzes Können zeigt. Zusätzlich hat er Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel für die erlesene Besetzung Gitarre und Orgel arrangiert, die er zusammen mit Dorothea Haverkamp an der Truhenorgel musiziert. Ein geistlicher Impuls von Prädikant Udo Damrich rundet den Abend ab. Der Eintritt ist frei.