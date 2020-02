Bereits seit 2016 zeigt die Stadtbücherei in ihren Räumen am Nove-Mesto-Platz 3 an jedem zweiten Donnerstag im Monat einen Kinder- und Familienfilm ohne Altersbegrenzung.

Das nächste „Kuschelkino“ findet am Donnerstag, 13. Februar ab 15.30 Uhr statt. Zum Inhalt verrät Bibliotheksmitarbeiterin Stefanie Krüger nur: „Eine rasante Rettungsmission steht bevor, denn unzählige Welpen sollen zu Pelzen verarbeitet werden.“ Die Filmdauer beträgt 76 Minuten. Der Eintritt ist frei.