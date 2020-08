„Das Kucks hüpft, der Miesepups trampelt, zusammen klingen sie wie ein schönes Lied.“ Die Burghofbühne Dinslaken ist am Freitag, 4. September, zu Gast in Hilden um allen Großen und Kleinen Menschen die Geschichte „Der Miesepups“ nach dem Kinderbuch von Kirsten Fuchs zu präsentieren. Die Vorstellungen finden um 15 und um 17 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Area51, Furtwängler Straße 2B, statt.

Was ist das nur für ein mieses Leben? Alleine in einer stockdunklen Baumhöhle sitzen, über das Chaos stolpern, das überall herrscht, und die einzige Freude am Tag ist es, mit den buschigen Augenbrauen zu rascheln. Es ist ein Leben, wie es der Miesepups mag. Wenn er sich dann noch so herrlich aufregen kann, braucht er nichts weiter. Am wenigsten braucht er die neugierigen Tierchen, die plötzlich vor seiner Höhle auftauchen und bestimmt sowieso nur seine Hässlichkeit anstarren wollen. Allen voran das Kucks. Täglich kommt das Kucks zu Besuch und bringt Geschenke mit. Warum nur lässt sich das Tierchen bei aller Miesepupserei nicht abwimmeln? Ob es ihn am Ende vielleicht gar nicht so grausig findet, wie er denkt?

So ungleich die beiden Waldtiere auch sind, so herzerwärmend ist ihre Annäherung. Eine rührende Geschichte die auch auch davon erzählt, wie er sich lohnen kann über seinen großen, miesepupsigen Schatten zu springen.

Eintrittskarten zum Preis von 4 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind im Derpart Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, online über www.neanderticket.de oder eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse erhältlich. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind nur wenige Karten erhältlich. Das Kulturamt empfiehlt daher, die Karten im Vorverkauf zu erwerben.