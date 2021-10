Nach einem Jahr Stillstand findet das 39. UNICEF Deutschland-Gala-Konzert in Theaterform am 4. und 5. Dezember in der Hildener Stadthalle statt. Nicht nur Bürgermeister Claus Pommer freut sich darüber, dass die Veranstaltung stattfindet, sondern auch UNICEF-Urgestein Heribert Klein, der das Event seit 1982 organisiert und moderiert.

Hilden. Heribert Klein zog dann auch alle Register seines Profi-Netzwerkes und stellte ein Programm der Superlative auf die Beine. Aus Italien kommt die weltweit gereiste Pop & Classic Formation Appassionante, bestehend aus den drei Interpretinnen Stefania Francabandiera, Mara Tanchis und Giorgia Villa, die auch aus dem italienischen Fernsehen bekannt sind. 2021 eröffneten sie musikalisch die Filmfestspiele in Venedig.

Aus den USA reist eine Musiksensation an: die vom Hamburger Publikum umjubelte Hauptdarstellerin des Welterfolgsmusicals Tina Turner: Kristina Love, von den Medien mit Kritiken überhäuft und von Tina Turner selbst mit höchstem Lob bedacht. Ebenfalls aus den USA angereist kommt Stella Jones. Sie vertrat Österreich schon zwei Mal beim Grand Prix Eurovision. Sie wird von ihrer Tochter begleitet, die schon bei The Voice Kids auftrat.

Rafael Fingerlos, Bariton der Wiener Staatsoper, vertritt Österreich. Fingerlos zählt zu den besten Baritonen der Welt . Aus Frankreich kommt zum ersten Male Marie Oppert. John Florencio, der Musical Director des Grand Musical Theatres Paris, entdeckte die junge Künstlerin, die in Frankreich bereits zu den Geheimtipps der Musik gerechnet wird.

Auch die Kinder spielen bei UNICEF immer eine große Rolle. In diesem Jahr treten The Voice Kids Finalisten der letzten Jahre auf, darunter Naima Jones (USA-Österreich), Cathleen Wagner (Deutschland), Tapiwa Saidi (Simbabwe-Deutschland) und Chiara Schörghofer (Österreich).

Die Besucher können sich auch auf weitere herausragende Interpreten freuen, wie Ricardo Tamura aus Brasilien, ein Tenor der Weltklasse, auf Zodwa Selele aus Südafrika, die von Whoopie Goldberg bei Sister Act entdeckt wurde, oder den „singenden Trucker“ Winni Biermann aus Deutschland. Des Weiteren treten auf: Gospel-Weltstar Juanita Harris, Soul-Star Dennis A. Legree, Bonita Hyman, und Sir Waldo Weathers.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Es stehen jeden Abend 600 Plätze zur Verfügung. Die Eintrittspreise betragen 40 Euro pro Karte und sind erhältlich unter E-Mail: unicef2021@hilden.de oder montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Tel 02103/72 1109 beim Team Bürgermeisterbüro.

Es gilt die 3G-Regel. Sollte sich die Coronaschutzverordnung bis zum Veranstaltungstermin dahin gehend ändern, dass nur noch Geimpfte und Genesene an Veranstaltungen teilnehmen dürfen, können die Karten zurückgegeben werden und das Geld wird erstattet.