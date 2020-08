Am Donnerstag, 20. August, startet die Evangelische Kirchengemeinde ein einmaliges Projekt: In nur sechs Wochen geht es zum ersten gemeinsamen Lied – und das nicht etwa mit Gesang, sondern auf Blechblasinstrumenten! Jeder, der Interesse hat, einmal ein neues Instrument zu lernen, und mindestens acht Jahre alt ist, ist herzlich eingeladen.



Die Proben werden immer donnerstags in der Zeit von 16.45 bis 18.15 Uhr im Gemeindezentrum Erlöserkirche, Sankt-Konrad-Allee/Ecke Kölner Straße, stattfinden. Bei der ersten Probe haben die Teilnehmer Gelegenheit, alle Blechblasinstrumente von Trompete bis Tuba kennen zu lernen und sich für ihr „Lieblingsinstrument“ zu entscheiden. Für das Projekt wird bei Bedarf dann ein Instrument zur Verfügung gestellt. Die Leitung der "Junior Brass Academy" hat Lutz Lehmann, ein Musikstudent aus Düsseldorf, erfahrener Pädagoge und Leiter von Blechblas-Ensembles.

Anmeldung können per E-Mail an brass-hilden-haan@kantorei-hilden.de oder telefonisch bei Kantorin Dorothea Haverkamp unter 0157/76648566 vorgenommen werden.