Für 20 Sechs- bis Zehnjährige gibt es dank der finanziellen Unterstützung des Lions Clubs Hilden in der letzten Ferienwoche eine Aktion: Das Kunst- und Musikprojekt findet von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Heinrich-Strangmeier-Saal im Alten Helmholtz statt.



Dabei dreht sich alles um das Thema Recycling. Unter dem Motto „Zu schade für den Müll“ gestalten die jungen Teilnehmer in der einen Tageshälfte Kunstwerke zum Beispiel aus leeren Milchtüten, Keksdosen und Spülmittelflaschen. Hierbei werden sie von der Künstlerin und Diplomdesignerin Bianca Baierl angeleitet und unterstützt.

Recycling-Musik

In der anderen Tageshälfte steht dann die Musik im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Musikschullehrerin Kiki Hansen-Freitag und weiteren Fachkräften funktionieren die Kinder dann Verpackungs- und Wegwerfmaterialien zu Musikinstrumenten um. Zusätzlich erfinden sie Lieder und entwickeln eine „Recycling-Musik“. „Die Kinder sollen vor allem Spaß haben, aber auch lernen, wieviel kreatives Potential in scheinbar wertlosen Abfallprodukten steckt“, erklärt Eva Dämmer, Leiterin des Kulturamtes und der Musikschule Hilden.

Dank der Spende der Lions in Höhe von 5.000 Euro ist die Teilnahme für die Kinder kostenfrei. Auch die Mittagsverpflegung ist enthalten. Nur wer sich anmeldet und dann doch nicht teilnimmt, muss einen Ausfallbetrag von 50 Euro zahlen.

Anmeldungen erforderlich

Voranmeldungen sind per Mail an kulturamt@hilden.de oder telefonisch unter (02103) 72-243 möglich. Das Kulturamt versendet dann ein Formular zur verbindlichen Anmeldung. Um möglichst vielen Kindern die Teilnahme an einer Ferienmaßnahme zu ermöglichen, werden vorrangig Anmeldungen von Kindern berücksichtigt, die kein weiteres Ferienangebot der Stadt wahrnehmen.