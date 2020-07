Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 136 Infizierte.

Davon leben in: Erkrath 3, in Haan 3, in Heiligenhaus 5, in Hilden 9, in Langenfeld 18, in Mettmann 1, in Monheim 28, in Ratingen 24, in Velbert 45 und in Wülfrath 0.

Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende gemeldeten Fall in einer Ferienfreizeit in Velbert wurden jetzt zwei Kinder positiv getestet. Getestet werden deshalb jetzt auch die Kinder einer weiteren Gruppe, die zu den Infizierten Kontakt hatte.

Die Testergebnisse aus der Monheimer Kita liegen inzwischen vor: alle negativ.

981 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 82.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 21,2. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage muss entsprechend reagiert werden.