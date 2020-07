Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 60 Infizierte.

Davon leben in Erkrath 2, in Haan 2, in Heiligenhaus 4, in Hilden 6, in Langenfeld 6, in Mettmann 2, in Monheim 5, in Ratingen 12, in Velbert 17 und in Wülfrath 4.

943 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis insgesamt 79.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 5,8. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage muss entsprechend reagiert werden.