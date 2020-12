Aufgrund der anhaltend hohen Zahlen und den neuen Regeln gemäß der Coronaschutzverordnung fallen die Veranstaltungen des Kulturamtes der Stadt Hilden im Dezember aus.

Neben den Ausstellungen im Kunstraum Gewerbepark-Süd, in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus und im Wilhelm-Fabry-Museum, können auch das für den 12. Dezember geplante Familientheater „Der gestiefelte Kater“ und die Weihnachtskonzerte der Musikschule am 13. Dezember in der Hildener Stadthalle nicht stattfinden. Auch das Neujahrskonzert am 1. Januar 2021, welches ausnahmsweise ebenfalls in der Stadthalle stattfinden sollte, musste nun abgesagt werden.

Eintrittskarten, die im Derpart Reisebüro Dahmen erworben wurden, können dort zurückgegeben werden. Das Geld für online auf www.neanerticket.de bezogene Karten, wird erstattet. „Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, sowie die der Künstlerinnen und Künstler und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, so Kulturamtsleiterin Eva Dämmer.