In der Adventszeit wird bei dem Hildener Unternehmen Wachtel, welches Bäckereiöfen für Handwerksbäcker fertigt, die Testbackstube traditionell zur Weihnachtsbäckerei. Insgesamt 101 Wachtelaner-Kinder folgten der diesjährigen Einladung zum Kinderadventsbacken, welches aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht vor Ort stattfinden konnte.

Es wurde kurzerhand umdisponiert und die Kinder haben ein Plätzchenbackset samt fertigem rohen Plätzchenteig, Dekorationen, Weihnachtsmütze und natürlich ein T-Shirt für zu Hause bekommen. Alle Kinder von Mitarbeitern der beiden deutschen Standorten in Hilden und Pulsnitz waren eingeladen zu Hause zu backen, dekorieren und zu naschen. Die kleinen Wachtelaner hatten sichtlich eine Menge Spaß beim Kinderadventsbacken@Home! Insgesamt verbackten die Kinder 100 Kilogramm Plätzchenteig, 15 Kilogramm bunte Streusel und 20 Kilogramm Schokolade. „Wir sind glücklich darüber, dass trotz der fordernden Zeiten unser alljährliches, traditionelles Kinderadventsbacken nicht komplett ausfallen musste und dass wir die Nachwuchs-Wachtelaner begeistern konnten!“ so Oliver Frey, Inhaber und Geschäftsführer des Hildener Familienunternehmens. „Denn Familie und Tradition wird bei uns großgeschrieben.“ Bereits zum sechsten Mal in Folge fand das Adventsbacken nun statt. Und im nächsten Jahr hoffentlich wieder gemeinsam in der hauseigenen Backstube in Hilden.