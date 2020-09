Am 29. August feierte Ilse Fischer, Bewohnerin des Wohnbereichs Pflege im Wohnstift Haus Horst, ihren 102. Geburtstag.

Ilse Fischer wurde am 29. August 1918 in Chemnitz geboren. Von ihrem Vater, einem Elektromechaniker, lernte sie schon in der frühen Kindheit sehr viel und übernahm seine Leidenschaft für das Kochen. Geprägt von diesen Erfahrungen absolvierte sie ihre Ausbildung zur Köchin in einem Restaurant in Eisenach. Ilse Fischer liebte ihren Beruf, den sie bis zum Renteneintritt mit viel Engagement und Liebe ausübte. Die Arbeit sei oft hart gewesen, doch ihre Begeisterung für den Beruf der Köchin und für gutes Essen ist nach wie vor zu spüren. Voll des Lobes ist die alte Dame heute noch für den Fleiß ihrer ehemaligen Auszubildenden: „Früher hat man dem Lehrling etwas gezeigt, dann hat er es gelernt und konnte es selber anwenden“.

Ihr privates Glück fand Ilse Fischer stets im Zusammensein mit ihren Tieren, besonders Katzen faszinieren sie. Da es natürlich nur wenige „Besuchskatzen“ gibt, freut sie sich umso mehr über die Gesellschaft von Murphy, einem Besuchshund der regelmäßig Gast im Wohnstift Haus Horst ist.