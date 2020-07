Rund 50 Autoreifen sowie einige Felgen wurden in den Abend- oder Nachtstunden von Freitag auf Samstag illegal im Hildener Stadtwald entsorgt. Die Rufbereitschaft des Zentralen Bauhofs hat umgehend reagiert und die Reifen noch am Samstag, dem 11. Juli, entfernt. Ein Verursacher ist bisher nicht bekannt, soll aber nach Möglichkeit ermittelt werden. Die Stadt Hilden bittet daher um sachdienliche Hinweise.



„Bei den Reifen handelt es sich um unterschiedliche Größen und Fabrikate. Für die Entfernung eines Reifens von einer Felge benötigt man eine spezielle Maschine, die Privatleute in der Regel nicht besitzen“, erklärt Daniela Karberg, Leiterin des Sachgebiets Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. „Deshalb und wegen der großen Anzahl an Reifen gehen wir aktuell von einem gewerblichen Verursacher aus, zum Beispiel ein Reifenhändler oder auch eine Werkstatt.“ Um in den Stadtwald zu fahren, musste außerdem ein Poller vorab mit einem Dreikantschlüssel entfernt werden.

Stadt untersucht die Reifen

Die Stadt untersucht nun die Reifen auf Aufkleber und andere Markierungen, die Aufschluss über die Herkunft geben könnten. Außerdem prüft sie die Möglichkeit einer Strafanzeige. „Es ist eine Sauerei, Reifen illegal und noch dazu in einem Naturschutzgebiet zu entsorgen“, unterstreicht Daniela Karberg. „Ich hoffe, dass wir die Verantwortlichen finden und ihnen das teuer zu stehen kommt!“ Es drohen ein Bußgeld im vierstelligen Bereich sowie ein Eintrag im Gewerbezentralregister, sollte es sich tatsächlich um einen gewerblichen Verursacher handeln.

Hinweise erbeten

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Ordnungsamt per E-Mail ordnungsamt@hilden.de sowie telefonisch unter (02103) 72-328 entgegen. „Vielleicht hat ja jemand ein auffälliges Fahrzeug im Stadtwald gesehen oder von der nahegelegenen Hundewiese aus eine hilfreiche Beobachtung gemacht“, erläutert Daniela Karberg. „Wir sind dankbar für jede Meldung, die der Aufklärung dient!“