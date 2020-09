Sie sind zwischen 18 und 26 Jahren alt, kommen aus Hilden sowie den Nachbarstädten und freuen sich darauf, frischen Wind in die Verwaltung zu bringen: Sechs neue Auszubildende haben die ehemalige Bürgermeisterin Birgit Alkenings und Ausbildungsleiterin Christina Schroeder Anfang September begrüßt.

Erstmals ist zum 1. September in NRW der Duale Studiengang „Verwaltungsinformatik“ gestartet. Hilden ist eine der ausgewählten Städte, die direkt im ersten Jahr einen Ausbildungsplatz für die behördliche Praxis anbieten. Zukünftige Aufgabe von Verwaltungsinformatikerinnen und -informatikern soll es sein, technische Lösungen für die digitalisierte Verwaltung zu erarbeiten. Dafür erwirbt der 19-jährige Adnan Hajjam aus Erkrath ab sofort Fachkenntnisse zum Beispiel in den Bereichen E-Government und Softwarenentwicklung. Ebenfalls Anfang September haben drei Auszubildende das Duale Studium „Bachelor of Laws“ begonnen: Kevin Kletzka (26) aus Solingen, Sema Kaygusuz (20) aus Düsseldorf und der gelernte Bürokaufmann Benedikt Lüdorf (23) aus Langenfeld. Die 18-jährige Haanerin Anna Reibstein wird in Hilden zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet und hatte ihr ersten Arbeitstag bereits am 1. August, zusammen mit Leonie Knecht. Die Hildenerin möchte als zukünftige Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste im Team der Stadtbücherei Hilden ihr Hobby Lesen zum Beruf machen.