Auf dem Grundstück der in der Zwischenzeit abgerissenen Albert-Schweitzer-Schule im Hildener Süden, soll eine neue Siedlung aus Reihen- und Mehrfamilienhäusern entstehen. In der Mehrgenerationensiedlung sollen künftig Familien, Paare und Singles, Jung und Alt in bester Lage gemeinsam wohnen.

Von der ersten Idee von 2012 bis heute war ein weiter Weg: 2012 startete alles mit einem städtebaulichen Wettbewerb und gipfelte 2018 mit der Auswahl des Käufers, Waldner Wohnungsbau GmbH, für wesentliche Teile des ehemaligen Schulgrundstücks.

Mit dem Erwerb des Grundstückes verpflichtete sich der Käufer dazu, sämtliche öffentlichen Straßen inklusive Beleuchtung sowie die Schmutz- und Regenwasserentwässerung zu errichten. „Dieser Zeitpunkt ist jetzt endlich gekommen, das Unternehmen beginnt mit dem Bau der Kanäle“ erzählt Peter Stuhlträger glücklich. „Zwar stehen wir noch in den Startlöchern mit dem gesamten Projekt, aber endlich geht das komplexe Erschließungsverfahren nach der langen Zeit los.“

Das Ende der Erschließungsarbeiten ist voraussichtlich im Spätsommer 2022 zu erwarten. Sobald die künftigen Straßen von anderen Baufahrzeuge zu befahren sind, kann das Unternehmen Waldner Wohnungsbau GmbH damit beginnen, ihre Reihenhäuser, aber auch Mehrfamilienhäuser - zum Teil preisgedämpft oder öffentlich gefördert - entstehen zu lassen.