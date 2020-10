Der Name der Schriftstellerin und Übersetzerin Dragica Matejic Schröder, die Poesie und Geschichten in Deutsch und Serbisch schreibt, und auch Vorsitzende des Jugoslawisch-Deutschen Kulturvereins Hilden ist, fand sich in diesem Jahr in der Enzyklopädie „Wer ist wer“ wieder.

In der Enzyklopädie, die von dem Institut für die Präsentation aus Wuppertal veröffentlicht wurde, sind mit kurzen Biografien die bedeutendsten Persönlichkeiten aus Politik, Literatur, Kultur, Wissenschaft, Gesundheitswesen, Sport, Journalistik, Wirtschaft und anderen Gebieten, vorgestellt worden.

Noch vor Gerhard Schröder

Das Buch hat 1060 Seiten und unter den zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten befindet sich auf den Seiten 631 und 632 die Biografie von Dragica Schröder. Da die Namen alphabetisch angeordnet sind, befindet sich auf der nächsten Seite der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dragica Schröder lebt seit 1974 in Hilden und ist gesellschaftlich am Brückenbau zwischen den Völkern sehr aktiv, wofür sie auch im Jahr 2011 von der Stadt Hilden das Stadtwappen und die Fabricius-Medaille in Bronze erhielt und 31 zweisprachige Anthologien (in Serbisch und Deutsch) der internationalen Autoren veröffentlichte.