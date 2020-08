Weder Starkregen und noch dunkle Wolken hielten am Samstag Nachmittag rund 20 Hildener davon ab, den parteiunabhängigen Bürgermeisterkandidaten Dr. Claus Pommer auf seinem Stadtteilspaziergang durch den Hildener Norden zu begleiten.

Auch diesmal hatten Hildener Bürger schon im Vorfeld unterschiedliche Anregungen und Hinweise für die Route erreicht. Vom vereinbarten Treffpunkt vor Haus Witt aus machte die Gruppe zunächst einen kurzen Abstecher in die Pfitznerstraße und diskutierte über mögliche Ursachen und Gründe für die wiederholte Austrocknung des Hoxbaches. Von dort ging die Gruppe weiter über die Richard-Wagner-Straße und die Zelter-Straße („LEG-Neubau auf altem Bolzplatz“) auf die Beethovenstraße. Hier drehten sich die Gespräche unter anderem um den Zustand der Radwege, die Bebauung des Areals Ecke Johann-Sebastian-Bach-Straße und allgemein um das Thema "Sicherheit im Straßenverkehr". An der Verdistraße ("Baustellenproblematik", "Glasfaserausbau") vorbei ging es dann durch die Loewestraße und Gerresheimer Straße in Richtung Schalbruch. In der Heinrich-Lersch-Straße warteten zum Abschluss Erfrischungen und selbstgebackener Blechkuchen auf die Gruppe.

Große Resonanz

Pommer zeigte sich begeistert über die Resonanz der Veranstaltung. „Dass so viele Hildenerinnen und Hildener ‚Wind und Wetter‘ getrotzt und sich die Zeit für unseren Spaziergang im Hildener Norden genommen haben, finde ich super. Mir zeigt das auch, wie sehr sich die Menschen für die Themen und Probleme in „ihrem Stadtteil“ interessieren“ sagte Pommer. „Ich habe mich sehr über unsere Gespräche und die vielen Anregungen gefreut, ganz herzlichen Dank dafür!“

Der nächste Stadtteilspaziergang findet am Sonntag, 23. August, ab 15 Uhr in der Stadtmitte ab. Treffpunkt ist das „Rheinbahn-Häuschen“. Weitere Informationen veröffentlicht Claus Pommer auf seiner Website www.clauspommer.de und seiner Facebook-Seite.