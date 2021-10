Die Karten für die UNICEF-Gala am 4. und 5. Dezember können am Samstag, 6. November, sowie am Samstag, 13. November, von 9 bis 13 Uhr am Foyer des Rathauses der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden erworben werden.

Die Karten werden nur gegen Barzahlung ausgegeben, andere Zahlungsmöglichkeiten stehen leider nicht zur Verfügung. Das Bürgermeisterbüro bittet um Einhaltung der Corona-Auflagen. Gleichzeitig können zu diesen Terminen auch Restkarten ohne Vorreservierung bezogen werden. Es gilt Abstands- und Maskenpflicht im Rathaus.