Die Kommunikationsdesignerin Stefanie Köster aus Hilden hat gerade ihr erstes Kinderbuch für den Schirner Verlag illustriert. Es ist überall im Handel erhältlich. Das Buch "Der kleine Elefant, der an sich glaubt", ist von Alexandra Molina für Kinder von vier bis acht Jahren geschrieben. "In dem Buch sind sechs Tiergeschichten von mir illustriert worden - über Mut, Selbstvertrauen und Stärke", erzählt Art-Direktorin Stefanie Köster.

Mit langjähriger Berufserfahrung entwickelt und gestaltet die Hildenerin Ideen und Kommunikations-Lösungen für Kunden und Werbeagenturen. Neben der klassischen Arbeit als Grafikerin widmet sich Stefanie Köster immer mehr ihrer Leidenschaft, der Illustration. In dem Buch von Alexandra Molina erweckt Stefanie Köster das kleine Elefantenmädchen Elsa zum Leben und illustrierte liebevoll die erzählten Geschichten.

Das Hardcover-Kinderbuch bestärkt und beflügelt, lässt kleine Menschen groß werden und zeigt ihnen, dass sie stets an sich glauben sollen. Die sechs herzerwärmenden Tiergeschichten im Buch vermitteln außerdem, dass Gefühle – egal welche – okay sind und auch wie wichtig es ist, auf unsere Erde gut Acht zu geben. "Die kleinen Tierhelden im Buch zeigen Kindern, wie sie positive Glaubenssätze entwickeln und mit starken Gefühlen umgehen können", fasst Stefanie Köstner zusammen. Mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann lebt und zeichnet Stefanie Köster in Hilden. Fotos: Privat Stefanie Kösters Leidenschaft ist die Illustration von Geschichten.