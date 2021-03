Die Hildener Tafel in Trägerschaft des SKFM Hilden unterhält zwei Kühlfahrzeuge, die an jedem Werktag in und um Hilden unterwegs sind. Um die Touren weiterhin verlässlich durchführen zu können, sucht die Tafel zusätzliche Fahrer für einen, gern auch mehrere Vormittage in der Woche.

Voraussetzung ist körperliche Fitness und der Führerschein Klasse B. Die Kontaktaufnahme zum SKFM Hilden ist möglich unter der Telefonnummer (02103) 20195 oder per E-Mail an info@skfm-hilden.de.