Ich hatte vor einiger Zeit (genauer gesagt im Jahre 2011) die Möglichkeit, die hauseigene Zeitschrift einer recht bekannten Drogeriekette zu lesen. Der Name der Zeitschrift klingt in meinen Ohren so, als hätte jemand zu schnell "Alles mit Erde" gesagt. Und eigentlich ist dieses „Alles mit Erde“ gar nicht so abwegig, immerhin ist dies eine Naturkosmetikfirma. Wenn man sich Lippenstifte und andere Produkte der Make-up-Serie anschaut, findet man bei den Inhaltsstoffen immer irgendwelche Pülverchen von zerklopften Halbedelsteinen. „Alles mit Erde“ ist des Weiteren die hauseigene Marke der wahrscheinlich größten Drogeriekette Deutschlands, deren Name doch etwas an unsere alte Währung erinnert.

Zurück zur Zeitschrift „Alles mit Erde."

Auf dem Cover strahlt mich eine Frau mit schlecht gefärbten blonden Haaren an, bei genauerem Betrachten sieht man einen Haaransatz. Aber jedem das seine. Ich schaue mir das Bild noch mal an. Die Farben von Wimpern, Augenbrauen, Haaren und Haaransatz harmonieren einfach nicht, finde ich jedenfalls. Vielleicht ist dies einer der Gründe, wieso die Zeitschrift zur kostenlosen Mitnahme bereitsteht.

Ich blättere die Zeitschrift auf. Auf der Rückseite des Covers schlägt mir erst einmal die schwarz/bunte Werbung von Kosmetikfirma ins Gesicht, deren Name wie ein Oberbegriff für zwei verschiedene Edelsteine klingt, entgegen. Knallig rote Lippen wecken sofort meine Aufmerksamkeit, nie habe ich es geschafft, meine Lippen genauso zu schminken, ohne dabei wie eine Bordsteinschwalbe auszusehen.

Im Editorial sind vier Menschen abgebildet, welche sich Experten schimpfen dürfen.

Ebenso steht im Editorial, dass die Farben Gelb, Violett und Türkis jetzt ganz im Frühlingstrend fürs Augen Make-up sind (bitte bedenkt, dass es sich hier um das Jahr 2011 handelt).

Aber wer lieber den Nude Look bevorzugt, könnte auch diesen nehmen. Nude Look (Nackt-Look- ich hoffe, keiner von euch kommt auf die Idee, bei diesem Begriff nackt über die Straße zu laufen), das heißt, man schminkt sich, aber man sieht nicht, dass man geschminkt ist. Über diesen Sinn will ich jetzt nicht wirklich philosophieren.

Gut, dass ich diese Zeitung mitgenommen habe, ich wüsste sonst nicht wie ich mich schminken soll.

Ich blättere zügig weiter und stelle fest, dass auf jeder dritten Seite irgendeine Werbung für irgendwelche Produkte enthalten ist, welche es in der Drogerie meines Vertrauens zu kaufen gibt. Wohl ein weiterer Grund dafür, dass diese Zeitschrift kostenlos ist.

Seite 12. Schön fühlen heißt es hier. Und direkt darunter "Das große Rubbeln" wie jetzt? Gemeint ist natürlich das Peelen des Gesichtes und nicht das, was ihr schon wieder dachtet. In dem kurzen Artikel geht es darum, dass auch die Haut einen Frühjahrsputz braucht. Wer kein Peeling zur Hand hat, kann ersatzweise auch zu ATA greifen.

Seite 13. Männer brauchen 30 min im Bad, Frauen dagegen nur 26min, diese Zahlen sind natürlich nur reiner Durchschnitt, aber es beweist, dass wir Frauen einfach besser im Bad sind.

Seite 14. Jetzt kommen die Schminktipps, welche schon im Editorial angepriesen wurden. Oh mein Gott, meine Augen. Sie schmerzen. Eine Frau mit Seitenscheitel, streng nach hinten gebundenem Haar, knallgelbem Lidschatten, schwarzem Lidstrich und knallrotem Lippenstift starrt mich an, sie sieht verdammt scheiße aus. Also, wenn dies der neue Frühlingstrend ist, verlasse ich das Haus erst wieder im Sommer.

Die nächste Frau trägt ihr Haar offen und ist natürlich geschminkt, man sieht fast gar nicht, dass sie überhaupt geschminkt ist, super ich kann das Haus doch wieder verlassen. Die nächste trägt ihr Haar offen und zurückgekämmt, die Augen sind geschlossen und in einem sanften Grün geschminkt, auch dies gefällt mir sehr gut und genau JETZT merke ich, dass es sich immer um die gleiche Frau handelt.

Jetzt wird's lustig auf Seite 17. Hoch angepriesen mit Deutschlands meistverkaufte Cellulite-Serie, ein wahres Wunder muss diese Creme für 3,95 € sein. Für so wenig Geld wird mir eine knackige Silhouette versprochen. Endlich kann ich aufhören, für den plastischen Chirurgen zu sparen. Nie mehr Sport. Einfach alles, was hässlich aussieht wegcremen.

Glauben die Frauen wirklich, dass sie ohne jegliche Bewegung und nur mit dieser Creme besser aussehen? Hoffen sie wirklich darauf, dass all ihre Orangen aus dem Gewebe verschwinden? An dieser Stelle denke ich an Volksverdummung…

Auf Seite 18. gibt's dann wieder Mal Werbung für Waschnüsse. Die werde ich mir wohl mal kaufen, ich mag Nüsse.

Es folgt ein Bericht übers Haare-Föhnen. Und dann: Werbung, Werbung, ein Bericht über Männer, den brauch ich nicht lesen, ich hab eine geschrottete Ehe hinter mir und einen Ehemann zu Hause, ich weiß, wie Männer sind. Oh, schon wieder Werbung. Diesmal von einer Firma, die ein wenig nach Lava klingt, auch ein Naturkosmetikprodukt. Heutzutage geht echt nichts mehr ohne Natur.

Anschließend folgen 6 Seiten über irgendwelche Neuheiten, die es in der Drogerie zu kaufen gibt. Nichts davon finde ich wirklich interessant, bis auf das Anti-Pickel-Make-up. Im Nachhinein entpuppte sich dieses Zeug als grottig. Es klebt wie alter Kaugummi im Gesicht und man sieht aus, als hätte man sich Schlamm ins Gesicht geschmiert. Einziger Vorteil: Pickel sieht man wirklich nicht mehr.

Auf Seite 32. folgt ein Bericht über entspanntes Einkaufen. Was ist das? Auf welchem kinderlosen Planeten soll dies bitteschön möglich sein? Langsam glaube ich, ich halte ein Sci-Fi-Magazin in den Händen.

Ich blättere weiter, das gibt's ja gar nicht! Werbung! Geil! In meinem Kopf sitzt bereits ein kleiner P.L (der war 2011 der Hit bei einer Castingshow, die jeder kennt, aber keiner jemals gesehen hat), der ruft „Jetzt kommt Werbung!“

In der Mitte der Zeitschrift befindet sich das Magazin a tempo. Das guck ich mir erst gar nicht an. Oh, Baldrian, genau das, was ich brauche, täglich kiloweise.

Zahnpflegetipps, Osteopathie – mit Händen heilen, Werbung, Nabelschnurblut, Werbung. So geht es immer weiter. Ingwer, Lutschtabletten, lecker. Die wollte ich schon immer mal haben.

Trostpflaster für die Fersen: Japp, meine Fersen sind auch immer so was von total traurig.

Der Oberhammer in diesem Heftchen kommt jetzt. Werbung von Männerdeo mit 96std NON-STOP Deowirkung: Reduziert Schweiß und Körpergeruch bis zu 96 Stunden. Jetzt rechnen wir mal kurz nach. 96: 24 = 4…. In Zeiten der Ressourcenknappheit könnte ich verstehen, wenn der neue Werbeslogan dieser Firma „Spart Wasser nehmt Deo“ wäre aber so… Liebe Männer, ich plädiere an eure Vernunft, auch wenn ihr dieses Deo benutzen solltet, geht doch bitte täglich duschen, denn ich denke nicht, dass ihr dieses Deo auch an eurem Penis verwenden würdet oder?

Noch mehr Werbung, Osterberichte, Werbung. Langsam wird es wirklich öd. Endlich ein Kreuzworträtsel, das wurde ja auch Zeit. Ein Sudoku Gewinnspiel und die Vorschau für die nächste "Alles mit Erde" Zeitschrift. Oh, auf der Rückseite der Zeitschrift, noch mal Werbung.

Also gut, die Zeitung ist akzeptabel, Geld würde ich für diese jedoch auf keinen Fall bezahlen. Darum ist sie ja auch umsonst. Die ständige Werbung ist schrecklich, man fühlt sich hier, als halte man den neuen kostenlosen Bestseller eines nicht ganz so kultivierten Fernsehsenders in den Händen. Aber ich denke, zum Mitnehmen, durchblättern, einige Seiten überfliegen und wegwerfen ist sie schon ganz OK. Besonders, wenn man nicht weiß, welchen Klimbim man als Nächstes in der Drogerie kaufen will.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit