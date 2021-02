Landrat Thomas Hendele begrüßte am vergangenen Montag 49 Soldaten der Bundeswehr, die ab sofort in Alten- und Pflegeheimen im Kreis Mettmann Schnelltests auf das Corona-Virus für Besucher durchführen werden.

In den kommenden drei Wochen sind die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 aus Wittmund in insgesamt 39 Pflegeinrichtungen aktiv, die Bedarf angefordert hatten. Unterstützung wird auch das Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath bekommen. Ab dem kommenden Montag werden hier 15 Soldaten des Panzerpionierbataillon 1 aus Holzminden das übrige Personal verstärken. Auch in der Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes arbeiten bereits seit November 2020 Kräfte der Bundeswehr. Landrat Thomas Hendele ist froh über die Amtshilfe: „Es ist ein tolles Signal, dass die Bundeswehr uns im Kampf gegen das Virus auch weiterhin so stark unterstützt. Der Schutz der Pflegeeinrichtungen und das Impfen sind zwei entscheidende Bausteine, deswegen ist es umso wichtiger, dass die Soldaten hierbei helfen“.