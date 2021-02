Die Stadt Hilden wird ab Mitte Februar mit der Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Marienweg und der Steinauer Straße beginnen. Die vorhandenen Regenwasserkanäle entsprechen baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, so dass sie erneuert werden müssen. Durch die Maßnahme wird die schadlose Beseitigung des anfallenden Regenwassers sichergestellt.

Die Baumaßnahme befindet sich im Marienweg zwischen dem Hoxbach und der Steinauer Straße sowie in der Steinauer Straße vom Marienweg bis etwa zum Haus Steinauer Straße 23. Die Regenwasser-Hausanschlüsse werden jeweils an den neuen Kanal an- beziehungsweise umgeschlossen.

Die Maßnahme ist in zwei Straßenabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt beginnt im Bereich des Hoxbaches und beinhaltet den Bereich bis zur Kreuzung Marienweg / Steinauer Straße. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist es erforderlich diesen Bereich voll zu sperren.

Der zweite Bauabschnitt beginnt im Einmündungsbereich Marienweg / Steinauer Straße und verläuft entlang der Steinauer Straße bis zur Haus Nummer 23. Für die Steinauer Straße ist es ebenfalls vorgesehen, diese abschnittsweise jeweils frei bis zur Baustelle, zu sperren.

Bedingt durch die unterschiedlichen Längen der Bauabschnitte variieren entsprechend auch die Bauzeiten für jeden Abschnitt. Die Gesamtbauzeit beträgt sechs Monate. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Mitte Juli 2021 geplant.

Weitere Infos und ein Baustellen-Übersichtsplan werden auf der städtischen Internetseite www.hilden.de hinterlegt. Die direkt betroffenen Anlieger wurden mit einem gesonderten Schreiben informiert.