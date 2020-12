Das Gebot der Stunde lautet weiterhin Kontakte vermeiden oder zumindest so gering wie möglich zu halten. Feuerwehr und Rettungsdienst müssen allzeit bereit sein.

Die Feuerwehr ist täglich mit mindestens zwölf Mitarbeitern im Einsatz. Viele Maßnahmen zum Infektionsschutz wurden bereits getroffen: Die Fahrzeuge werden regelmäßig desinfiziert, die verschiedenen Teams dürfen beim Schichtwechsel nicht aufeinandertreffen, Sozialräume und Küche werden vor dem Wechsel der Schicht gründlich gereinigt. Da immer mehr Patienten mit Corona-Symptomen versorgt und anschließend transportiert werden müssen, geht die Feuerwehr Hilden jetzt zum zweiten Mal einen Schritt weiter.

Infektionsgefahr verringern



Zwei Rettungswagen erhalten vorübergehend neue Standorte um die Infektionsgefahr innerhalb der Feuerwehr zu verringern: Ein Rettungswagen mit einem zwei- bis dreiköpfigem Team ist seit Dienstagmorgen, 1. Dezember, in 24 Stunden Wechselschichten in der ehemaligen Wärmstube an der Schulstraße untergebracht.

Der zweite Rettungswagen wird voraussichtlich zum 1. Januar seinen Standort auf die Walder Straße verlegen. In der dortigen Hausmeisterwohnung der Grundschule, welche derzeit eine Großbaustelle ist, werden alle Vorbereitungen dafür getroffen. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Feuerwehr und der Rettungsdienst in Hilden auch dann einsatzfähig bleibt, wenn es in einem Team einen Infektionsfall geben sollte“, erklärt Feuerwehrleiter Hans-Peter Kremer. „Wir sind froh, nach längerer Suche nun zwei Objekte gefunden zu haben, die unseren Anforderungen entsprechen und auch für mehrere Monate zur Verfügung stehen würden,“ so Kremer weiter.