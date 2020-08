Am Samstag, 22. August, lädt die Volkshochschule in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr zu einer Führung in Hilden ein. Treffpunkt ist vor der St. Jacobus-Kirche, Mittelstraße 10. Die Gebühr beträgt 5 Euro.

Es geht in die Oberstadt. Von der Gabelung über die Walder Straße, vorbei an Häusern von Fabrikanten und Arbeitern, an Mühlen und Industrie. Und es geht auch hinein in Hildens kleinste Kneipe.

Aufgrund der geltenden Regeln in der Zeit von Corona ist die Teilnehmerzahl stark begrenzt. Um einen sicheren Platz zu haben melden Sie sich daher bitte schriftlich an. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (02103) 5005-30 sowie im Internet unter www.vhs-hilden-haan.de.