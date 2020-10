Das Infektionsgeschehen steigt auch im Kreisgebiet Mettmann weiter stark an. Die Inzidenz liegt deutlich über dem Grenzwert von 50 (Gefährdungsstufe 2). Der Kreis Mettmann hat daher gestern, Freitag, 23. Oktober, eine neue Allgemeinverfügung zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erlassen. Die Verfügung wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Fußgängerzone Hildens beinhalten und zwar montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, somit in den besucherstärksten Zeiten.

Diese Regelung gilt von Samstag, 24. Oktober, bis auf Weiteres. Aus logistischen Gründen mussten die Gebotsschilder an den Zugängen zur Fußgängerzone schon am Freitag, 23. Oktober, angebracht werden. Die verbindliche Pflicht besteht aber erst einen Tag später.