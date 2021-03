Das Stadtarchiv hat seit Montag, 1. März, eine neue Teamleitung. Antonia Bertulies lebt seit zwei Jahren mit ihrer Familie in Hilden. Sie freut sich darauf, zu einer Expertin der Itterstadt zu werden. „Die intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte meiner Heimatstadt, deren Zugänglichmachung und Vermittlung ist für mich Beruf und Berufung zugleich“, so Bertulies.

Die Germanistin und Editionswissenschaftlerin studiert momentan berufsbegleitend Archivwissenschaften an der FH Potsdam und war zuletzt als Projektkoordinatorin und Kundenbetreuerin für die Langzeitarchivlösung DiPS.kommunal beim LWL Archivamt in Münster tätig. Zuvor hat sie mehrere Jahre im Universitätsarchiv Düsseldorf gearbeitet.

Archive definiert sie als Wissensspeicher, als Informationseinrichtungen und als Dienstleister. Zunächst wird sie sich der Planung einer digitalen Strategie für das Archiv widmen, also der Digitalisierung analogen Archivguts und der Einführung eines digitalen Langzeitarchivsystems sowie eines Dokumentenmanagementsystems. Außerdem ist es ihr wichtig die archivpädagogischen und historischen Bildungsangebote in Hilden auszubauen. „Die Kooperation mit den Hildener Bildungseinrichtungen sehe ich als große Chance. Junge Menschen als zukünftige Nutzer und Mitarbeitende für das Archivwesen zu gewinnen ist eine in den letzten Jahren immer wichtiger gewordene Aufgabe für alle Archivare“ betont die neue Archivarin Hildens.

Um diesen und weiteren Herausforderungen zu begegnen, ist ein reger fach- und abteilungsübergreifender Austausch für Bertulies unerlässlich. „Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben und Projekte, auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Archiv, in der Stadtverwaltung und der Archivlandschaft im Kreis sowie im gesamten Rheinland.“