Am Freitag, 9. Oktober, startet der nächste Qualifizierungskurs für zukünftige Leihgroßeltern. Die Teilnehmer werden in insgesamt fünf Einheiten auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet. Auf dem Lehrplan stehen zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs, die Phasen kindlicher Entwicklung sowie Spielimpulse und -anregungen.

„Im Anschluss an den Kurs erwartet die Leihgroßeltern eine spannende auf Dauer angelegte Aufgabe, in die sie ihre Lebenserfahrung einbringen und gleichzeitig viel Neues erleben können“, verspricht Kirsten Max vom Amt für Jugend, Schule und Sport. Sie weiß: „Bei den Familien stehen nicht nur Leihgroßmütter, sondern auch Leihgroßväter hoch im Kurs. Sie spielen, handwerkeln und lesen beispielsweise mit den Kindern.“

Interessierte können sich noch kurzfristig für den kostenfreien Kurs anmelden. Auskunft erteilen: Stellwerk der Stadt Hilden, Kirsten Max, unter der Nummer (02103) 72-122 und per E-Mail kirsten.max@hilden.de sowie AWO, Ortsverband Hilden, Heike Cremerius, unter der Telefonnummer (02103) 8106 sowie per E-Mail an robert-gies-haus@awo-hilden.de.