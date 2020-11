Die Stadt Hilden hat Ende Oktober 2019 mit der Erneuerung der Regenwasserkanalisation in den Straßen Am Lindenplatz/ Tal- / Richrather Straße begonnen. Die vorhandenen Regenwasserkanäle entsprachen baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, sodass sie erneuert werden mussten. Durch die Maßnahme wird die schadlose Beseitigung des anfallenden Regenwassers sichergestellt. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme war ursprünglich für August 2021 geplant.

Als letzter Bauabschnitt wurde im September 2020 mit dem Verbindungskanal zwischen Tal- und Hagelkreuzstraße begonnen. Hier musste die Bahntrasse Solingen - Hilden unterquert werden. Dies erfolgte im unterirdischen Rohrvortrieb von der Startgrube im Bereich Fahrradabstellanlage Talstraße zur Hagelkreuzstraße auf einer Länge von 47 Metern und einem Durchmesser von 800 Millimetern.

Im Anschluss erfolgt der Rückbau der gesamten Vortriebseinrichtung, damit mit dem Bau der erforderlichen Schachtbauwerke begonnen werden kann.

Zum Abschluss werden dann die Fahrradabstellanlagen in der Tal- und der Hagelkreuzstraße wiederhergestellt und restliche Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt.

Das Ende der Gesamtbaumaßnahme Am Lindenplatz/ Tal- / Richrather Straße ist für Ende Januar 2021 vorgesehen, also sieben Monaten früher als der ursprünglich kalkulierte Fertigstellungstermin.