Schüler und Schülerinnen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums senden am heutigen Donnerstag, 25. Februar, ab 20 Uhr im Bürgerfunk auf Radio Neandertal. Die Sendung "Alles außer Mainstream" entstand unter schwierigen Bedingungen während des Lockdowns und beschäftigt sich mit Menschen, die die Pandemie in besonderer Weise herausfordert.



Aktuell gibt es gute Gründe, neue Wege zu wegen. Ein Weg, den viele Jugendliche lieber nicht kennenlernen möchte, ist der in den Knast. Die Redakteurinnen und Redakteure lernen eine Sängerin und einen Anwalt kennen, die freiwillig dorthin gehen, um Jugendliche zu unterstützen und ihnen Abwechslung und Kultur zu ermöglichen. Außerdem stellen sie Menschen und Projekte im Sendegebiet vor, die etwas für ihre Stadt und die Umwelt tun. Sie beschreiten auch mal Umwege, um das Klima zu schützen.

Alltag einer Teenie-Mutter

Die Bürgerfunkgruppe BonniFM trifft eine Hildener Mutter, die im Teenie-Alter ein Kind großzieht, eine Leistungssportlerin, die ihrem Körper viel abverlangt hat und nun aufgrund einer Verletzung aufgeben muss. Alle Protagonisten sind Menschen im Sendegebiet, die ihren Weg gehen, ohne sich vom Navi über die üblichen Routen leiten zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Stufe 9 des Dietrich Bonhoeffer Gymnasiums haben die Sendung selber moderiert, produziert und Themen sowie die Musik ausgewählt.

Funk aus der Schule

BonniFM geht regelmäßig on air. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium bietet seinen Schülern und Schülerinnen seit 2013 ein großes, hauseigenes Tonstudio und den Schwerpunkt Radio als Differenzierungskurs in der 9. Klasse an. Außerdem wird auch in jeder Stufe 7 eine Sendung produziert und auf der Frequenz von Radio Neandertal im Bürgerfunk ausgestrahlt. Betreut wird der BonniFM-Radiokurs von Lehrer Carsten Köser und der Redakteurin Jessica Stratmann-Behr.