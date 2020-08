Mit der Aufnahme des Schulbetriebs in der Wilhelm-Busch-Schule (WBS) können sich nun auch alle an der Hildener Grundschule tätigen Personen in der Zeit vom 10. August bis zum 9. Oktober - alle 14 Tage anlasslos und freiwillig - testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt das Land NRW.

Dem Team der WBS ist die Verantwortung nicht nur für sich selbst sondern auch gegenüber den Kindern und Eltern sehr bewusst. Daher wurde nach einer unkomplizierten und zügigen Lösung gesucht. Gleich drei Tage nach dem Schulbeginn an der Wilhelm-Busch-Schule, mit den Standorten "Zur Verlach" und "Richrather Straße", ist es der Schulleiterin Tina Ritterbecks gelungen, in Abstimmung mit ihrem gesamten Team, eine entsprechend sichere Testung in der Schule durch das Ärzteteam der Gemeinschaftspraxis in der Stadtgalerie in Langenfeld durchführen zu lassen. So wird für alle, die sich täglich in Schule bewegen und die mit den Kindern arbeiten, der Corona-Ansteckungsgefahr deutlich entgegen gearbeitet. Nach einer kurzen Erklärung des Arztes zur Abstrich-Abnahme ging es dann auch schnell und unkompliziert mit entsprechenden Stäbchen in Rachen und Nase beim WBS-Team voran.