Der große Tannenbaum ist geschmückt, drei Weihnachtsbuden sind aufgebaut, die Lichterketten brennen und im Hintergrund spielt der Wham! Weihnachts-Dauerbrenner "Last Christmas". Dabei duftet es ganz wunderbar nach Glühwein, Waffeln und Reibekuchen: Im Seniorenzentrum Erikaweg stehen die Zeichen auf Weihnachten. Seit einer Woche haben die Bewohner zwischen 16 und 18 Uhr die Möglichkeit ihr ganz eigenes Adventsdorf im Innenhof der Einrichtung zu besuchen.

"Unser Adventsdorf ist eine interne Aktion nur für die Bewohner. Hier einen Glühwein mit seinen Angehörigen trinken - das geht in Zeiten von Corona leider nicht", erklärt Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, das Projekt. Das wird unterstützt durch den Sozialfond des Rotary Club Hilden-Haan. Der Plan: Ansässige Unternehmen in der schwierigen Zeit unterstützen und Gutes für Senioren tun. So kümmert sich die TBT Media GmbH aus der Itterstadt, als zuverlässiger Partner rund um moderne Medientechnik mit seinem umfangreichen Vermietpark und dem dazugehörenden Service, auf dem Adventsdorf am Erikaweg um das perfekte Licht und die Musik.

Perfekte Gemeinschaftsaktion

Geplant wurde die Veranstaltung von Ulrike Riemann, die am Erikaweg für die Betreuung der Bewohner verantwortlich ist. Zusammen mit der Haustechnik, dem Küchenteam und den Ehrenamtlichen wird aus dem Advents-Projekt aber die perfekte Gemeinschaftsaktion. "Alle packen mit an", erzählt Ulrike Riemann und ist von diesem Einsatz begeistert. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht: Eigentlich für eine Woche geplant, geht das Adventsdorf am Erikaweg mit seinen vielen Leckereien für die Senioren jetzt in die Verlängerung. Bis zum 18. Dezember werden dem Seniorenzentrum Licht und Musik noch zur Verfügung gestellt. "Jetzt können wir unser kleines Adventsdorf immer dann öffnen, wenn das Wetter es zulässt," freut sich Beate Linz-Eßer.

Kuscheliger Licherglanz und Leckereien

Das die Weihnachtsbuden mit Stollen, Kakao, Bratwurst und Schokobananen bei den Senioren gut ankommen, sieht man an der Resonanz. Es ist ganz schön was los in dem geschmückten Innenhof, der mit kuscheligem Lichterglanz und Weihnachtsmarkt-Stimmung zum Verweilen einlädt. Ob draußen an den Stehtischen oder drinnen im großen Foyer: Die Stimmung ist gut und die Nachfrage nach Glühwein groß. Allerdings muss es für die meisten der Bewohner dann doch der "Richtige" sein - also halt echter Glühwein mit Alkohol. Nicht etwa der Kinderpunsch oder der Kakao. Einen frisch vom Küchenchef gebackenen Reibekuchen mit Apfelmus oder eine Waffel dabei - was gibt es Schöneres in dieser Zeit.

Schöne Abwechslung

Und die Senioren? Die genießen ihre kleinen internen Luxus, schwelgen in Erinnerungen, leben den Moment und erfreuen sich an dem Vorweihnachtsspektakel in ihrem Seniorenzentrum. "Das Adventsdorf ist eine schöne Abwechslung und eine schöne Geste, den Menschen hier Freude und Wärme fürs Herz zu geben", fasst Bewohnerin Monika Ebner ihre Emotionen zusammen.