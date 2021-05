Ab Dienstag, 1. Juni, sind alle KiTas aus Hilden zu einem öffentlichen Malwettbewerb eingeladen. Als Inspiration für die Kinder dient der „Bananensprayer“, Thomas Baumgärtel. Seine außergewöhnliche Kunst ist weltweit bekannt.

Egal ob malen, tuschen oder bekleben: Der Kunst sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass mindestens eine Banane zu sehen ist. Pro Kindergarten kann nur ein Bild in DINA3 eingereicht werden. Die Mini Kunstwerke werden ab Anfang Juli in der Kornbrennerei im Wilhelm-Fabry-Museum ausgestellt und durch ein Jurorenteam, bestehend aus Autohaus Schnitzler, Tierheim Hilden, Plitsch! Platsch! Kinderschuhe und das Kinder-Atelier bewertet. Dieses Jurorenteam prämiert die ersten vier Sieger mit Gutscheinen aller Art. Zusätzlich wird das Gewinnerbild im Hildener Rathaus ausgestellt. Die anderen Kitas gehen natürlich nicht leer aus und werden sobald die Coronamaßnahmen es zulassen, zu einer persönlichen kindergerechten Führung ins Museum eingeladen.

Der Einsendeschluss des Malwettbewerbs ist am Mittwoch, 30. Juni. Die Kunstwerke können bei der SPEMühle, Mühle 20, persönlich abgebeben oder per Post geschickt werden. Fragen können jederzeit gerne per E-Mail an verein@foerderverein-kita-muehle.de gesendet werden.

Über den Förderverein

Der Förderverein KiTa Mühle wurde 2019 gegründet und unterstützt seitdem zahlreiche Projekte, wie das Altpapier Wettbewerb 2020, Brillen weltweit und vieles mehr. "Wir danken unseren Mitgliedern, unserem Kindergarten SPE Mühle aber auch unseren Partnern und Unterstützern die solche Aktionen wie diese uns ermöglichen. Lasst uns die schwierige Zeit gemeinsam etwas schöner machen! Wir sind Bananenstark und halten zusammen!", sagt Lilli Schulz, zweite Vorsitzende des Fördervereins, und wünscht allen teilnehmenden Kindern viel Spaß und Erfolg beim Malwettbewerb.